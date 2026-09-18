Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva ed in scia alla fruttuosa partecipazione della delegazione sannita alla Festa Nazionale dell’Unità di Reggio nell'Emilia, chiusasi la scorsa domenica, la Segretaria Provinciale, Filomena Marcantonio, d’intesa con il Presidente Vito Fusco, ha provveduto a convocare la Segreteria Politica del Partito Democratico per il prossimo lunedì 21 settembre.
Di seguito i principali argomenti da trattare: • Festa Regionale Unità – Portici 24-26 settembre. • Agenda politica autunnale. • Tesseramento e congressi di circolo. • Direzione Provinciale. La riunione si terrà presso la sede della Federazione Provinciale di viale Mellusi 93/A.
Lunedì 21 settembre si riunisce la Segreteria provinciale del Pd
Al centro dell'incontro anche la politica autunnale, tesseramento e congressi di circolo
Benevento.
Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva ed in scia alla fruttuosa partecipazione della delegazione sannita alla Festa Nazionale dell’Unità di Reggio nell'Emilia, chiusasi la scorsa domenica, la Segretaria Provinciale, Filomena Marcantonio, d’intesa con il Presidente Vito Fusco, ha provveduto a convocare la Segreteria Politica del Partito Democratico per il prossimo lunedì 21 settembre.
Con la ripresa delle attività dopo la pausa estiva ed in scia alla fruttuosa partecipazione della delegazione sannita alla Festa Nazionale dell’Unità di Reggio nell'Emilia, chiusasi la scorsa domenica, la Segretaria Provinciale, Filomena Marcantonio, d’intesa con il Presidente Vito Fusco, ha provveduto a convocare la Segreteria Politica del Partito Democratico per il prossimo lunedì 21 settembre.