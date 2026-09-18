Mensa e iscrizioni oltre termine, riunione al Comune: ok a 100 pasti aggiuntivi Il Settore scriverà ai dirigenti perché delimitino la platea dei beneficiari

Il sindaco Clemente Mastella ha coordinato stamane una riunione sulla mensa scolastica con il consigliere delegato all'Istruzione Marcello Palladino e la dirigente di Settore Antonella Moretti. I termini per l'iscrizione al servizio di refezione, in partenza il 6 ottobre, si sono chiusi già venerdì 11 settembre. A quella data gli iscritti erano 1500, con capienza perfettamente garantita. Nessuna responsabilità può essere ascrivibile al Comune che ha emanato un regolare avviso, con un normale termine di scadenza per la presentazione delle istanze. Risultano ulteriori richieste per le quali il sindaco Mastella ha chiesto di esperire tutte le possibilità per agevolare le famiglie. Lo sforzo aggiuntivo massimo è di mettere a disposizione altri 100 pasti. Il Settore scriverà ai dirigenti perché delimitino la platea dei beneficiari sulla base di requisiti quali presenza di disabilità, reddito Isee, entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa. Non esistono altre opzioni praticabili, dal punto di vista giuridico, per incrementare ulteriormente la platea. E' possibile aumentare il numero degli allievi ammessi alla mensa, in caso di rinuncia di insegnanti o appartenenti al personale Ata o di reintrodurre del pasto da casa da parte dei dirigenti scolastici.

