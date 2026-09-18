Lunedì 21 e martedì 22 settembre sospensione idrica per lavori Regione: la mappa Senz'acqua in numerose zone di Benevento per manutenzione straordinaria condotta DN500

A seguito della comunicazione trasmessa dalla Regione Campania – Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque, avvenuta tramite PEC n.prot. 0770197/2026 del 18/09/2026, GESESA informa che la Regione procederà all’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica DN500 Tratta Curti Benevento.

L’intervento, eseguito direttamente della Regione Campania non riguarda opere di competenze di GESESA, si rende necessario nell’ambito delle attività di manutenzione dell’infrastruttura acquedottistica regionale e comporterà la temporanea sospensione dell’erogazione idrica, nei tempi strettamente necessari all’ultimazione dell’intervento.

L'interruzione dell'erogazione idrica è programmata dalle ore 15:00 del 21/09/2026 alle ore 06:00 del 22/09/2026, al fine di consentire l'esecuzione dell'intervento in condizioni di sicurezza, salvo imprevisti.

Per il comune di Benevento, le zone interessate dall’interruzione idrica sono le seguenti:

• Zona Capodimonte IACP e intero quartiere compresa zona di Ponte Valentino (compreso ASI) fino a contrada Saglieta;

• Contrade Coluonni e San Cumano

• Zona Torre Palazzo, San Vitale, Contrada Olivola e Sant’Angelo a Piesco;

• Zona San Liberatore e Monteguardia;

• Distretto Via Avellino e traverse, Via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, Via Sandro Pertini, Via Domenico Mustilli, Viale dei Rettori e traverse, Via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre), Via Annunziata (dalla Rocca dei Rettori a Via Rampa Annunziata inclusa), Piazza Arechi II e traverse, Piazza Piano di Corte (parte destra in direzione Sant’Agostino), Piazza Vari, Via Michelangelo Schipa;

• Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Pietro Nenni e traverse, Via Tommaso Bucciano e traverse, Via Meomartini e traverse fino a Cretarossa, compreso;

• Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via Cifaldi e traverse, Via Alfredo Paolella, Viale Aldo Moro e traverse, Via A. Gramsci e traverse, Via Pacevecchia e traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole, compreso.

Nelle seguenti contrade si potranno verificare fenomeni di bassa pressione o di interruzione idrica:

Francavilla, Bonavita, Lammia, Caprarelle, Imperatore, Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, San Francesco, Spezzacatene, Sponsilli ed Olmeri;

Si precisa inoltre che che per le contrade di Cancelleria e Piano Cappelle, solo in caso di consumi ordinari, l’erogazione è garantita dalla capacità di compenso del serbatoio “Cancelleria”.

GESESA SpA onde attenuare i disagi derivanti dall’interruzione idrica ha predisposto un servizio sostitutivo di autobotti ad uso potabile.

Postazioni e orari autobotti Comune di Benevento.

Di seguito si riporta l’elenco degli orari e dei punti di stazionamento dei servizi sostitutivi di autobotti previsti nel comune di Benevento: • Presidio Fisso P.zza Risorgimento area Mercato, dalle ore 14:00 del giorno 21.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 22.09.26; • Presidio Fisso, in Via Benito Rossi, dalle ore 14:00 del giorno 21.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 22.09.26; • Zona Capodimonte, presidio fisso, nel parcheggio antistante la Chiesa di S. Giuseppe Moscati, dalle ore 14:00 del giorno 21.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 22.09.26; • Zona Pacevecchia, presidio fisso, in Via A. Gramsci, dalle ore 14:00 del giorno 21.09.26 fino alle ore 08:00 del giorno 22.09.26.

Si prevedono inoltre due autobotti che, a richiesta, alimenteranno i compensi delle utenze sensibili a cui è stata inviata una specifica comunicazione in tal senso.

Come evidenziato nella nota della regione Campania, soprariportata, si comunica inoltre che al ripristino dell’alimentazione potrebbero verificarsi fenomeni di torbidità, dovuti al movimento dei sedimenti nelle condotte, ciò non pregiudica la qualità dell’acqua.

Si precisa ancora una volta che l’orario indicato è riferito all’apertura delle condotte di distribuzione e che pertanto la ripresa dell’erogazione idrica presso le utenze avverrà con tempistiche differenti in ragione della ubicazione delle condotte e delle pressioni di esercizio.