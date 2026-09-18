Giunta, ok all'intitolazione di una piazza ad Alfredo Covelli La decisione del Comune di Benevento

"E' stato giurista colto e brillante. Benché monarchico, dopo il referendum del 1946 e la vittoria della Repubblica, operò saggiamente per trasformare una potenziale frattura sociale ed istituzionale in una forma di opposizione sul terreno della legalità democratica, mostrando fedeltà e lealtà alle istituzioni repubblicane. Il legame indissolubile con la Città di Benevento negli anni di insegnamento nel prestigioso liceo classico Pietro Giannone", con questa motivazione la Giunta, presieduta da Clemente Mastella, ha dato ok all'indirizzo per intitolare uno spazio pubblico ad Alfredo Covelli, figura di primo piano della politica italiana del secondo dopoguerra, membro dell'Assemblea costituente e a lungo parlamentare.

