Benevento, Carli: "Le due vittorie non devono illuderci, ma dico una cosa..." Il direttore tecnico giallorosso sulla presentazione del San Giorgio la Molara: "Onorati di esserci"

All'evento di presentazione del San Giorgio la Molara era presente anche Marcello Carli. Il direttore tecnico giallorosso si è soffermato sull'atmosfera di entusiasmo vissuta nel centro fortorino: "Ci fa sempre piacere essere presenti a questi eventi, soprattutto perché teniamo molto alla provincia di Benevento. Siamo onorati. Il presidente Vigorito ci tiene molto ad allacciare rapporti con il territorio, tra l'altro qui sono tutti amici: ci conosciamo perché in molti ogni domenica partono da San Giorgio la Molara per seguirci al Vigorito".

"Possiamo stabilizzarci in questa categoria"

Carli ha parlato anche del cammino del Benevento, giunto alla sosta con sette punti conquistati nelle prime cinque giornate di campionato: "Questo primo scorcio di stagione ci ha fatto capire in che campionato stiamo giocando. Non è la Serie C, lo abbiamo toccato con mano. Le vittorie con Verona e Carrarese non devono illuderci, questo è un torneo difficile e ci sarà da soffrire per tutto l'arco della stagione. Devo dire, comunque, che la squadra sta dimostrando di avere tutte le qualità giuste per stabilizzarsi in questa categoria".