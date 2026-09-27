Pd Sannio, da Portici l’appello: "Ora costruire l’alternativa progressista" La nota della Segretaria Provinciale dopo l'evento che si è svolto in provincia di Napoli

"La chiusura della Festa regionale dell’Unità di Portici ci consegna un messaggio chiaro: il lavoro sul programma di coalizione deve partire dall'urgenza di rilanciare un paese ormai stremato da oltre 4 anni di governo delle destre. Salari in caduta libera, prezzo dei carburanti e dell'energia alle stelle, sanità pubblica alla canna del gas, il mezzogiorno e le aree interne continuamente bypassati se non umiliati, sono solo alcuni dei fallimenti del governo più lungo e stabile della storia repubblicana, quello di Giorgia Meloni. Il Paese reale ormai non ce la fa più. A noi il dovere e la responsabilità di mettere in campo l'alternativa". Questa la nota della Segreteria Provinciale del Pd che ha proseguito: "La festa regionale dell'Unità mancava in Campania da oltre un decennio. Grazie alla determinazione del Segretario Piero De Luca abbiamo riportato il confronto e la partecipazione attiva al centro della vita del PD campano e della coalizione progressista. Il successo della tre giorni di Portici dimostra che la strada intrapresa sia quella giusta. Una strada che le parole di Elly Schlein hanno tracciato chiaramente, definendo obbiettivi e punto di approdo. Subito il lavoro programmatico che, muovendo dai bisogni delle persone in carne ed ossa, quelle che quotidianamente incrociano le difficoltà di un paese aggredito dall'esplosione del costo della vita e dalla carenza dei servizi pubblici più basilari, metta nero su bianco le cose da fare su lavoro, salute, istruzione, sicurezza, servizi e diritto a restare nei propri territori. Si tratta, a ben vedere, di temi cardine su cui la nostra costituzione, purtroppo ancora non del tutto attuata, dice parole inequivocabili. A lei dobbiamo sempre ispirarci nella stesura del programma che vareremo insieme a tutti i partners della coalizione. Con questo bagaglio obiettivi, che è anche una cassetta degli attrezzi, ciascuno di noi torna nei propri territori per mettersi a lavoro e contribuire, con rinnovata passione, alla costruzione dell'alternativa progressista. Un grazie alle democratiche e ai democratici del Sannio che numerosissimi, insieme al presidente Vito Fusco, hanno partecipato alla festa regionale portando la voce, l’entusiasmo e l’energia della nostra Comunità. Un abbraccio, infine, a Piero De Luca ed Elly Schlein. Ho avuto l'onore di aprire e chiudere la festa insieme a loro. Grazie. Da Portici ripartiamo, testardamente unitari, per mettere in campo un'ampia alternativa progressista fondata sul comune obiettivo di ridare speranza ed opportunità alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese del nostro caro Paese. Al lavoro ed alla lotta!".