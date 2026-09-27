A San Lorenzello il bilancio di cinque anni di politiche turistiche regionali Felice Casucci ripercorre l’esperienza amministrativa con "Verum est Factum"

“Verum est Factum”, questo il titolo del dossier presentato sabato scorso, nella splendida cornice di Palazzo Massone, dal Prof. Felice Casucci, assessore regionale alla Semplificazione amministrativa e al Turismo della Regione Campania, sui cinque anni di politiche per il Turismo in Campania nel quinquiennio 2020/2025. Un’analisi dell’attività istituzionale condotta tra crisi pandemica, ripartenza e sviluppo del turismo regionale. La manifestazione è stata voluta dall’Ente Culturale San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti” ODV di San Lorenzello e dalla Fondazione “Gerardino Romano” ETS di Telese Terme, di cui è presidente lo stesso Casucci. Sotto il sagace coordinamento dei lavori di Alfonso Guarino, presidente dell’Ente Culturale San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti”, e dopo l’indirizzo di saluto di Antimo Lavorgna, sindaco di San Lorenzello, sono intervenuti: Luciano Lombardi d’Aquino, presidente onorario dell’Ente Culturale, che ha vivacizzato il dibattito tracciando linee guida atte a sollecitare il mondo politico al fare, anziché al solo promettere; Nazzareno Orlando, presidente del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, punto di riferimento per la formazione dei giovani in quanto istituzione presente sul territorio; Teresa Meccariello, avvocato e scrittrice, professionista attiva sul territorio, nota anche per la recente petizione depositata in Parlamento sul rogo di Airola, affinché la Valle Caudina possa essere riconosciuta come area ad altro rischio di crisi ambientale e possa essere monitorata attraverso screening di mappatura oncologici; Lucio Rubano, vicepresidente dell'AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica) e delegato del Comune di Cerreto Sannita all'interno del consiglio direttivo dell'associazione, che ha riportato la propria esperienza e le battaglie fatte per potenziare il territorio specializzato da sempre nell’arte della ceramica. Tutti questi hanno incalzato il Prof. Felice Casucci a discorrere di aree interne e delle reali possibilità di far bene nel campo del turismo e dello sviluppo per evitare la desertificazione del territorio e la fuga dei giovani cervelli. Casucci, da par suo, e figura centrale della stagione amministrativa che ha accompagnato la Campania verso una nuova consapevolezza del proprio patrimonio culturale e territoriale, nel Dossier ha proposto una lettura che intreccia analisi, metodo e visione. Non un semplice bilancio politico, ma un tentativo di restituire con documenti, dati e testimonianze la trama di un lavoro che ha cercato di coniugare programmazione e pragmatismo, strategia e quotidianità amministrativa. L’incontro è stato un momento di confronto aperto, utile non solo agli addetti ai lavori e al mondo della cultura, del turismo e delle istituzioni locali. Il Dossier guarda alla nuova stagione di governo del territorio con l’esigenza di comprendere quali strumenti, quali errori e quali intuizioni possano orientare le scelte future. Una discussione che, nelle intenzioni degli organizzatori, ha voluto superare la retorica dell’evento celebrativo per trasformarsi in un laboratorio pubblico di idee, capace di interrogare il passato recente e di suggerire nuove traiettorie. Il dossier “Verum est Factum” si inserisce così nel dibattito più ampio sul ruolo delle politiche territoriali in Campania, un tema che negli ultimi anni ha assunto un peso crescente anche nel confronto politico locale. La presentazione, quindi, del Dossier ha voluto essere un’occasione per rileggere un’esperienza amministrativa che ha lasciato segni tangibili e che continua a suscitare interesse e discussione. Il dossier “Verum est factum” è, inoltre, un documento reperibile in formato digitale sul sito della Fondazione Gerardino Romano ETS di Telese Terme, che si propone come ricognizione, sia pure sommaria, dell’azione politico-istituzionale svolta dal prof. Felice Casucci nella veste di Assessore alla Semplificazione amministrativa e Turismo della Regione Campania, con l’obiettivo di restituire la tracciabilità del dato storico-politico di un’esperienza capace di attraversare e superare con successo gli anni del Covid-19. Il Dossier, infine, vuole anche essere un momento aperto al confronto e alla riflessione intorno a un’attività di governo della cosa pubblica territoriale tra visione strategica e azione amministrativa, con una particolare attenzione alle aree interne, uno degli assi portanti dell’impegno politico regionale. Se, con il principio “Verum Ipsum Factum” del filosofo napoletano Giambattista Vico, ci è consentito conoscere solo ciò che è frutto dell’opera umana in quanto da noi generata, l’esperienza del Prof. Felice Casucci, relativamente alla prassi amministrativa regionale, ci consente di verificarne l’utilità e la continuità. Il Dossier, in ultima analisi, ha voluto altresì documentare un lavoro di ampio partenariato, pubblico e privato, attingendo alla rassegna stampa, ai contenuti digitali e agli interventi in Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni e in Consiglio Regionale, fino agli spunti curricolari che attestano gli incontri tenuti dall’Assessorato in cinque anni di attività, per misurare concretamente il suo impatto. Insomma, l’obiettivo è quello di riaffermare sul piano politico il “primato del fare” di crociana memoria, in una prospettiva ispirata ai principi di disciplina e onore recati dall’art. 54 della Costituzione, nonché a laboriosità e legalità, pensate come un esercizio di democrazia innovativa e matura, e ai valori di verità e bellezza, di cui occorre farsi incessantemente e coraggiosamente testimoni e interpreti. Infine, l’Ente Culturale San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti” ODV e la Fondazione “Gerardino Romano” ETS, con l’intervento dei rispettivi presidenti, hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla promozione della cultura, della scienza, dell’arte, della storia, della letteratura, dell’amicizia e della pace.