Under 16, una doppietta di De Cillis condanna il Benevento al ko

Lecce-Benevento 2-0
Lecce: Buoncammino; De Felice (1'st Ponzetta), Musollino, Favael (9'st Capobianco), Liaci, Sicuro, Marra, Colaci (27'st Rizzo), Marulli (17'st Farlò), Greco, De Cillis. A disp.: Mele, Di Spirito, Cisternino, Di Tana, Pellè. All.: Vespa
Benevento: Nuzzo; Circelli (23'st Scapellato), Martinelli (34'st Sarracino), De Vito, Sansaro, Gargiulo, Licciardi (23'st Maglia), Ronga (34'st Mirra), Di Laora (34'st Bianco), Nolé (13'st Picarella), Grosso La Valle (34'st Conte). A disp.: Aruta, Criscuolo. All.: Festa
Arbitro: Caldarano di Lecce. Assistenti: Biagi e Vigilante di Taranto
Marcatori: 20'pt e 1'st De Cillis
Benevento ko in casa del Lecce. L'under 16 giallorossa torna a casa con un nulla di fatto dalla trasferta salentina. Al termine di un match molto combattuto, i ragazzi guidati da Festa sono stati puniti da una doppietta realizzata da De Cillis. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena all'Avellola contro i pari età dell'Empoli.