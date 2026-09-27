Under 16, una doppietta di De Cillis condanna il Benevento al ko

Sconfitta dei giallorossi in terra salentina

under 16 una doppietta di de cillis condanna il benevento al ko
Benevento.  

Lecce-Benevento 2-0

Lecce: Buoncammino; De Felice (1'st Ponzetta), Musollino, Favael (9'st Capobianco), Liaci, Sicuro, Marra, Colaci (27'st Rizzo), Marulli (17'st Farlò), Greco, De Cillis. A disp.: Mele, Di Spirito, Cisternino, Di Tana, Pellè. All.: Vespa

Benevento: Nuzzo; Circelli (23'st Scapellato), Martinelli (34'st Sarracino), De Vito, Sansaro, Gargiulo, Licciardi (23'st Maglia), Ronga (34'st Mirra), Di Laora (34'st Bianco), Nolé (13'st Picarella), Grosso La Valle (34'st Conte). A disp.: Aruta, Criscuolo. All.: Festa

Arbitro: Caldarano di Lecce. Assistenti: Biagi e Vigilante di Taranto

Marcatori: 20'pt e 1'st De Cillis 

Benevento ko in casa del Lecce. L'under 16 giallorossa torna a casa con un nulla di fatto dalla trasferta salentina. Al termine di un match molto combattuto, i ragazzi guidati da Festa sono stati puniti da una doppietta realizzata da De Cillis. Nella prossima giornata, il Benevento sarà di scena all'Avellola contro i pari età dell'Empoli

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