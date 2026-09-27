Under 15, Benevento sconfitto di misura in casa del Lecce

Lecce-Benevento 1-0
Lecce: Auricchio; Ranieri Armenise, Ingrosso (30'st Piliego), Riccardi, Antonazzo, Cretì, Barnaba, Tramacere (11'st Solida), Pastore (30'st Mello), Zito (11'st Ferraro). A disp.: Fiume, Tristani, Quarta, Reho, Marzo. All.: Castelluzzo
Benevento: Boccia; Fasiello, Cuciniello (28'st Crocifoglio), Reale, Caruso, Gravina, Ediahe, Di Casola, Lodi (40'st Fortunato), Giannattasio (11'st Mastrovito), Pinto. A disp.: Pellegrino, Giannone, Martone, Fedele, Delli Carri, Fisciano. All.: Grande
Arbitro: Carluccio di Casarano. Assistenti: Argentieri e Spluga di Brindisi
Marcatori: 23'pt Cretì
Sconfitta di misura per l'under 15 del Benevento. I giallorossi hanno perso in casa del Lecce, a causa di un gol messo a segno da Cretì dopo ventitré minuti di gioco. La squadra guidata da Grande resta a quota tre punti in classifica e nella prossima giornata affronterà l'Empoli. Appuntamento il 4 ottobre sul sintetico dell'Avellola.