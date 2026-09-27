Quel legame mai rotto con la sua terra: addio a Paolo che aveva 38 anni Il dramma. Dolore a San Bartolomeo in Galdo per la morte dell'uomo a Stoccarda

La sua storia è simile a quella di tantissime altre famiglie emigrate dalla nostra provincia in Germania. Paolo aveva 38 anni, una moglie e due figli: ha lottato fino alla fine, poi è stato costretto ad arrendersi. Ed ora a San Bartolomeo in Galdo è solo dolore per la scomparsa di un giovane il cui nome campeggia sui manifesti diffusi su fb per annunciare la tristissima notizia.

Pur vivendo a Stoccarda, Paolo non aveva mai reciso il legame con la terra dei suoi genitori. Il papà ha lavorato per un'azienda automobilistica tedesca, ed ogni estate, dopo essere andato in pensione, torna a San Bartolomeo, dove trascorre alcuni mesi. Paolo, direttore di una filale di una catena di supermercati, aveva messo su famiglia, era diventato papà di due bimbi che dovranno crescere senza di lui.

I suoi funerali si svolgeranno a Stoccarda, mentre una messa in suo ricordo sarà celebrata il 4 ottobre a San Bartolomeo in Galdo.