Benevento, Mignani: "Grande partita. Il nostro segreto? Stiamo bene insieme" Le parole dell'attaccante giallorosso, autore del tris della Strega ad Arezzo

Primo gol in Serie B per Mignani che ha messo il punto sulla vittoria del Benevento ad Arezzo. L'attaccante giallorosso ha commentato con entusiasmo il successo: "E' stata una delle migliori partite dall'inizio del campionato. Dobbiamo continuare a lavorare, tra due giorni c'è una partita importantissima. Ci riposiamo qualche ora e poi pensiamo al Catanzaro. Il mio gol? Avremmo vinto ugualmente. Sono convinto che il lavoro paghi sempre. Sto lavorando tantissimo, voglio mettere in difficoltà il mister perché voglio trovare il mio spazio. Sono sempre a sua disposizione e lui sa quanto lo stimi. Sono anche consapevole che c'è Salvemini che è molto forte, con il quale ho un ottimo rapporto. Stiamo facendo qualcosa di importantissimo, miglioriamo partita dopo partita e ci stiamo amalgamando con i nuovi compagni. Ci divertiamo, siamo un gruppo bellissimo e stiamo bene insieme: forse questo è il nostro segreto. Speriamo di continuare così con questo atteggiamento: con fame e con voglia di portare il risultato a casa".

"Ora testa al Catanzaro"

"All'inizio abbiamo pagato un po' l'inesperienza perché eravamo abituati a dominare dall'inizio alla fine, mentre in Serie B la qualità è decisamente più alta. Penso sia normale un po' di adattamento, abbiamo cambiato anche molti calciatori. Stiamo facendo adesso qualcosa di importante, ora pensiamo al Catanzaro".