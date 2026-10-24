Disastro Catanzaro, Gorgone in bilico Sorti del tecnico segnate, se non ci fosse stato l'infrasettimanale martedì a Benevento

Se non ci fosse stato il turno infrasettimanale di martedì, le sorti di Gorgone sarebbero state segnate. Il Catanzaro si è letteralmente sciolto davanti al palleggio dell'Ascoli di Tomei. “Noi vogliamo gente che lotta”, hanno gridato i tifosi calabresi, che hanno visto una squadra letteralmente in balia dell'undici marchigiano. Il punteggio tennistico, 6 a 1 (ha segnato anche l'ex giallorosso Acampora), subito dai bianconeri e l'ultimo posto solitario in classifica accompagneranno il Catanzaro nella trasferta di martedì a Benevento. La squadra sannita non deve comunque pensare che la sfida cojn le aquile catanzarsi sia solo una formalità. L'organico della squadra allestita dal diesse Polito vale più della sua grama classifica, ma sta pagando la profonda trasformazione dopo le cessioni di Liberali, Pontisso, Favasuli e compagnia bella. Difficile prevedere cosa passi per la mente del presidente Noto, se effettuerà già il cambio di panchina o darà l'ultima chance a Gorgone. La squadra giallorossa è stata a lungo sotto la tribuna ad ascoltare lo sfogo della sua tifoseria.