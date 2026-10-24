Benevento, la Primavera a valanga sull'Avellino con 5 reti: gli HIGHLIGHTS Netto successo conquistato dai giallorossi nel derby

Benevento-Avellino 5-2

Benevento: Rosa; Kwete, Manuzzi, Del Gaudio, Formicola (33'st Jerradi), D'Ambrosio, Battista, Grilli (33'st Paolini), Soprano (12'st Amico), Giugliano (27'st Scarpitella), Coltorti (33'st De Benedetto). A disp.: Sessa, Petrizzo, Liguori, Pacifico, Pirozzi, Lo Russo, Viscovo. All.: Panarelli

Avellino: Margiotta; Fruilo, Di Paola, Bianco, Di Vico (12'st Pignatelli), Tosti, Angelino (27'st Raimondi), Delishi (8'st Di Lauro), Caso (8'st Dauria), Dezio, Drudi (8'st Tessicini). A disp.: Filigheddu, Santoro, De Cicco, Correnti, Olele. All.: Molino

Arbitro: D'Ambrosi di Nocera Inferiore. Assistenti: Panebarca di Foggia e Grittano di Termoli

Marcatori: 35'pt Del Gaudio (B), 4'st Giugliano (B), 14'st Coltorti (B), 39'st Amico (B), 45'st Tosti (A), 48'st Raimondi (A), 49'st Battista (B)

Derby ricco di emozioni giocato all’Avellola tra le formazioni Primavera di Benevento e Avellino. Le due formazioni si affrontano a viso aperto, senza esclusione di colpi. Si fa vedere subito l’Avellino con Dezio che trova la pronta opposizione di Rosa. Risponde il Benevento con Coltorti, ma la sua conclusione si spegne di poco sul fondo. Ancora Benevento con Giugliano, ma Margiotta risponde presente. Il gol del vantaggio giallorosso porta la firma di Del Gaudio che al 35’ punisce Margiotta per l’1-0. Poco dopo, lo stesso portiere dell’Avellino devia in angolo una conclusione di Battista con un colpo di reni. Nella ripresa, il Benevento si scatena e raddoppia dopo quattro minuti con una punizione di Giugliano. Il tris è siglato da Coltorti con una conclusione che non lascia scampo a Margiotta e manda in visibilio la Strega. Per il Benevento c’è Battista che cerca in tutti i modi la via della rete, ma deve fare i conti con Margiotta che gli vieta la gioia del gol. Una soddisfazione che prova Amico che al 39’ porta il Benevento sul 4-0. L’Avellino non resta a guardare e vuole salvare la faccia. Raimondi impegna Rosa su punizione, poi Tosti accorcia le distanze e al 48’ è Raimondi a portare il risultato sul 4-2. Ma non è finita, perché Battista trova finalmente il gol e sigla il definitivo 5-2, con il Benevento che si impone nel derby e vola al quarto posto in classifica.