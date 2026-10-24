Under 17, impegno in trasferta per il Benevento che sfida l'Ascoli

Impegno in trasferta per l'under 17 del Benevento che domani sarà di scena sul campo dell'Ascoli. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 11:30 sul terreno di gioco del Picchio Village. La truppa di Schiavi vuole dare continuità al successo ottenuto nella scorsa giornata contro il Frosinone.
Under 17, il programma della settima giornata
Ascoli-Benevento
Catanzaro-Lazio
Fiorentina-Arezzo
Frosinone-Empoli
Juve Stabia-Lecce
Napoli-Roma
Palermo-Avellino
Under 17, la classifica
Roma 18
Fiorentina 16
Lazio 13
Empoli 12
Napoli 11
Avellino 9
Lecce 9
Catanzaro 7
Benevento 6
Palermo 6
Ascoli 6
Frosinone 4
Arezzo 2
Juve Stabia 1
Under 17, i convocati di Schiavi
Portieri: Festa, Porcelli.
Difensori: Ferraro, Cimmino, Aprovitola, Lo Russo, Comotti, Greco, Cuomo, Ferretti.
Centrocampisti: Filiberti, Gargiulo, Martello, Calabria, Palumbo.
Attaccanti: Beyai, Bah, Schettino, Sorbo, Silvestri.