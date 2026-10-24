Benevento 5, ko di misura contro l'Active Network. Scarpitti: "Tanta amarezza" Decisiva una rete di Calvanese per gli ospiti

Il GG Team Wear Benevento 5 registra la quarta sconfitta consecutiva. La squadra di mister Scarpitti cede il passo all’Active Network nei minuti finali e non riesce a sbloccarsi. Decide un gol di Calvanese in superiorità numerica, dopo il rosso diretto a Pires.

RETI INVIOLATE – Scarpitti recupera De Crescenzo per la prima volta in stagione, mentre resta ancora fuori Barichello. I giallorossi rischiano subito, con l’Active pronta a colpire in contropiede, ma la grande occasione capita sui piedi di Pires che, davanti a Ducci, calcia a lato. Un’altra chance arriva per Rosato, ma l’ex portiere della Sandro Abate è superlativo e dice no. Il primo tempo è molto tattico, con l’ultimo sussulto giallorosso firmato da Gui. Si va al riposo sullo 0-0.

ALTRO KAPPAÒ – I ritmi nella ripresa si intensificano: prima ci prova Degan, poi è ancora Rosato a impegnare Ducci. Volonnino si rende pericoloso in due occasioni, poi è Pires a sfiorare il vantaggio. A 7’34” dal termine, l’ex Capurso commette fallo su Guerini e per l’arbitro è cartellino rosso diretto. Con l’uomo in più, l’Active sbatte contro il muro del Benevento e di Montefalcone. Quest’ultimo, però, è costretto a uscire per infortunio dopo un intervento di Calvanese, tra le proteste dei padroni di casa, che chiedevano il rosso per il giocatore ospite. È proprio Calvanese, qualche secondo più tardi, a realizzare il gol dello 0-1, sfruttando un assist di Gabriel. Parte l’assalto del Benevento con Volonnino portiere di movimento: gli uomini di Scarpitti sfiorano a più riprese il pareggio con Gui, Lamas e lo stesso Volonnino, ma rischiano anche di subire lo 0-2 sulla traversa colpita da Degan. Finisce così: l’Active Network espugna il PalaTedeschi.

POST-GARA - "C’è molta amarezza, sinceramente, perché, dopo un primo tempo equilibrato in cui eravamo un po’ contratti, abbiamo disputato una settimana di allenamenti ottima - l'analisi di mister Scarpitti.- Ero quindi sicuro che saremmo partiti ancora meglio nella ripresa. Nel secondo tempo, però, in campo ho visto soltanto il Benevento. Abbiamo costruito tantissimo e gestito il gioco. Chiaramente, l’espulsione di Pires, che secondo me è stata un po’ affrettata, ha condizionato la partita: non c’era alcuna volontà da parte del mio giocatore di fare male all’avversario, tant’è che probabilmente ha toccato prima il pallone. L’episodio ha inciso sul risultato, perché sono quelle partite in cui un singolo episodio può cambiare tutto e indirizzare la gara dalla parte dell’avversario. Noi siamo usciti dal campo con il portiere con una mano rotta e, se andiamo a valutare soltanto l’entità degli interventi, ci sarebbero potute essere due espulsioni. Ma non è assolutamente questo il punto: è successo questo episodio e abbiamo subito una sconfitta che, ripeto, lascia tanta amarezza. Siamo in Serie A e sappiamo che si può vincere o perdere qualsiasi partita. Oggi abbiamo perso tre punti e dovremo andare a recuperarli a Sala Consilina.

Il tabellino:

GG Team Wear Benevento 5-Active Network 0-1 (0-0 p.t.)

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Volonnino, Pires, Caruso, Deidda, Del Grosso, De Crescenzo, Lamas, Gui, Rosa, Sosa. All. Scarpitti.

Active Network: Ducci, Curri, Chino, Degan, Ricci, Gabriel, Guerini, Kullani, Recasens, Calvanese, Mazza. All. Monsignori.

Marcatore: 35' Calvanese (A).

Arbitri: Salvatore Pagano (Catania), Denis Prekaj (Treviglio). Crono: Antonio Nappo (Ercolano).

Ammoniti: Volonnino, Sosa (B), Degan, Kullani (A).

Espulso: Pires (B).