Derby, quella volta che Floro diede un dispiacere ai "lupi" Realizzò un gran gol quando vestiva la maglia dell'Arezzo: un precedente ben augurante

Il Benevento riprende oggi a lavorare, l'Avellino invece si concede un giorno di riposo. I Lupi hanno giocato domenica ed hanno 24 ore in meno per smaltire le fatiche sostenute.

In casa giallorossa c'è poco da rimuginare sul ko di Cremona, quello che è stato è stato: la cosa migliore è pensare al futuro e preparare nel migliore dei modi il derby. A trenta chilometri di distanza sembrano aver capito tutti quanto valga questa sfida. Persino Nesta che è “nuovo” di queste parti ha ammiccato: “Conosciamo l'importanza di questa partita, ci sono pochi chilometri di distanza tra noi e loro e siamo in cerca di continuità”. Per centrare l'obiettivo l'ex difensore del Milan non ci gira intorno: “Per muovere bene la classifica, devi attaccare una vittoria al risultato ottenuto contro il Pisa”. Più chiaro di così... Ma Nesta sa anche cosa lo attende: “Quando c'è una partita così, si annulla tutto: sappiamo che la città ci tiene, sappiamo che loro stanno facendo bene, non a caso abbiamo gli stessi punti. Partita difficile, il risultato non è mai garantito, ma abbiamo bisogno di andare lì e fare una partita tosta. Il derby si gioca così”. L'allenatore biancoverde è già in clima, ma dalla parte giallorossa nessuno è da meno.

Floro dovrebbe spulciare l'album dei ricordi e non farebbe fatica a trovare il gran gol rifilato ai biancoverdi quando vestiva la maglia dell'Arezzo. Storia del 25 ottobre 2005, campionato di serie B. Tutti i tifosi aretini ricordano quella prodezza sul risultato di 1 a 1. Era il minuto numero 63 e il bomber napoletano ricevette palla, superò la difesa irpina e imventò una conclusione memorabile che si insaccò all'incrocio dei pali, facendo eslodere lo stadio. Alla fine arrivò anche il gol di Raimondi per il 3 a 1 finale.

Da tecnico è la prima volta che Floro affronta l'Avellino nel derby, magari quel ricordo può essere benaugurante per ottenere un risultato positivo anche sabato prossimo al Vigorito.

Sul piano più strettamente tecnico, l'allenatore giallorosso può contare nuovamente su Kouan, che ha scontato un turno di squalifica, e sui rientri a pieno regime di Scognamillo, Salvemini e Cherubini. Servirà una grande partita, perchè la squadra di Nesta ha mostrato contro il Pisa di stare bene e di poter ottenere ottimi risultati. Il Benevento dovrà evitare di fare gli errori che gli sono costati la partita allo Zini e trovare il riscatto cpn una prova di carattere e sostanza.