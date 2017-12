Il "Memorial Bertozzi" va all'Autolavaggio B.L. Battuto Bloody Mary in finale

Si è chiuso il primo “Memorial Aldo Bertozzi”. Un successo assoluto per una manifestazione che, già dal suo esordio, ha dimostrato di poter diventare un appuntamento fisso nel panorama dei tornei di calcio a cinque sanniti. Successo finale che è andato all'Autolavaggio B.L. che ha battuto nell'ultimo atto Bloody Mary col punteggio di sei reti a tre. Una gara bellissima e piena di emozioni tra le due compagini più forti dell'intero torneo. Le prime due, ovviamente, si sono prese i trofei più importanti. La coppa per l'Autolavaggio e per la seconda classifica. Trofeo anche per la terza, R.E.O. Per quanto riguarda i premi dedicati ai partecipanti, a Costole Incrinate è andato il trofeo di squadra Fair Play. Il resto dei premi se lo sono divisi i primi due. Capocannoniere della manifestazione Umberto Pisano con i suoi 14 gol. A Bloody Mary e nello specifico a Giuseppe Coccia, è andato anche il premio di miglior portiere. Il gol più bello lo ha messo a segno Roberto Serino. All'Autolavaggio sono andati i premi di miglior allenatore e miglior giocatore, rispettivamente a Cosimo Sorice e Marco Aquino. Infine premi anche per Cosimo Lepore, arbitro della manifestazione e per Alfredo Parisio che ha collaborato all'intera organizzazione. Insomma un torneo che si chiude con l'idea che possa essere solo la prima edizione di una lunga serie.

Redazione