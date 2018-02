Dublino: "Lavoriamo per raggiungere il nostro sogno" L'attaccante giallorosso: "Affronteremo l'Ascoli con cattiveria e determinazione"

Ai microfoni di Stadio Giovani si è presentato anche Vincenzo Dublino. Ecco il commento dell'attaccante dell'under 17 in vista dell'incontro di domani pomeriggio contro l'Ascoli: "Stiamo portando a termine quanto fatto in settimana nel migliore dei modi. Lavoriamo bene per raggiungere il nostro sogno. L'Ascoli? E' una partita come tutte le altre. Siamo consapevoli che il nostro girone è molto difficile, ma affrontiamo tutte le avversarie con la stessa cattiveria e determinazione".

Ivan Calabrese