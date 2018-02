Bovienzo: "A Trigoria mi aspetto una grande partita" Il tecnico del'under 17: "I ragazzi sono pronti. C'è consapevolezza di poter fare bene"

Domani mattina i motori del pullman societario si accenderanno con destinazione Trigoria, dove l'under 17 di Pasquale Bovienzo affronterà la capolista Roma. E' uno scontro d'alta classifica tra le due migliori compagini del torneo, come sottolineato dallo stesso tecnico: “Sono contento di essere paragonato a realtà così importanti. Questo dà sicuramente lustro alla nostra società che sta svolgendo un ottimo lavoro. Mi aspetto una grande partita: i ragazzi sono pronti a scendere in campo. Non abbiamo problemi né pressioni. Dentro ognuno di noi c'è la convinzione di poter fare bene”.

Ivan Calabrese