Benevento, l'under 17 cade a Frosinone Sconfitta per i giallorossi di Romaniello in terra ciociara

Sconfitta per l'under 17 del Benevento sul campo del Frosinone con il punteggio di 3-0. I ciociari hanno sbloccato le marcature sul finire del primo tempo con una realizzazione di Luciani. Nella ripresa hanno consolidato il vantaggio con i gol di Rodio e Luciani. I giallorossi restano comunque al terzo posto in classifica, anche se le dirette concorrenti sono riuscite a rosicchiargli dei punti preziosi. Nella prossima giornata la truppa di Romaniello non scenderà in campo a causa della sosta individuale: riprenderà la marcia il prossimo 3 marzo sul sintetico dell'Avellola contro il Foggia

Ecco gli undici che sono scesi in campo:

Savarese, Solimeno (30'st Andreozzi), Menichino, Alfieri (12'st Esposito), Autiero, Ciaravolo, Pietroluongo, De Rosa, Ferraro, Garofalo, Delle Curti (30'st Percope). A disp.: Romano, Bocchetti, Vitale, Romanelli, Vasta, Maresca. All.: Romaniello