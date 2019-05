Under 17, due pali e sfortuna: la spunta il Milan Il Benevento è costretto all'eliminazione dopo una buona prestazione in casa dei rossoneri

Termina contro il Milan l'avventura dell'under 17 nei play off. La truppa di Romaniello è scesa in campo con l'atteggiamento giusto, mettendo in grande difficoltà i rossoneri soprattutto nelle prime battute di gioco. I giallorossi sono passati in vantaggio dopo sette minuti, grazie alla marcatura realizzata da Ferraro. Al 19' il Benevento è andato vicinissimo al raddoppio con Garofalo, ma il suo tiro è stato fermato dalla traversa. I padroni di casa hanno riequilibrato il risultato al 33', in seguito a una sfortunata autorete di Menichino. Come se non bastasse i sanniti sono stati fermati da un altro legno sul finire del primo tempo, colpito da Solimeno. Nella ripresa le squadre si sono affrontate a viso aperto, gli stregoncini hanno avuto una ghiotta occasione con De Rosa che non è stata sfruttata a dovere. Alla mezz'ora il MIlan è riuscito a passare in vantaggio con una rete di Di Gesù. Nei minuti successivi il Benevento non è riuscito a ottenere il pareggio. Nonostante l'ottima prestazione, i ragazzi guidati da Romaniello sono stati costretti all'eliminazione, chiudendo così una buona stagione che li ha visti a un passo dall'accesso ai quarti di finale nazionali.

Ecco i calciatori in campo:

Milan: Moleri, Bosisio, Oddi, Giosuè, Stanga, Di Gesù, Bassoli, Cretti, Colombo, Robotti, Capone.

Benevento: Savarese, Solimeno, Menichino, Alfieri, Autiero, Ciaravolo, Pietroluongo, De Rosa, Della Pietra, Garofalo, Ferraro.