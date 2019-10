Under 17, sconfitta a Perugia per il Benevento Gli umbri condannano i ragazzi di Formisano al terzo ko stagionale

Grande rammarico per l'under 17 del Benevento che è stata sconfitta di misura nella trasferta di Perugia. I giallorossi hanno fatto la partita, sfiorando clamorosamente il gol in diverse occasioni, in particolar modo con Gennarelli che ha colpito la traversa. La truppa di Formisano, però, è stata costretta a tornare a casa con un nulla di fatto. La marcatura degli umbri è giunta al 34' della ripresa, condannando la Strega al terzo ko stagionale. Nella prossima giornata, in programma all'Avellola, il Benevento sfiderà il Cosenza.