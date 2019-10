Benevento, l'under 17 di scena a Salerno La sfida comincerà alle 15

Derby per l'under 17 del Benevento che domani pomeriggio, con inizio fissato alle 15, se la vedrà contro la Salernitana in trasferta. Il campionato riprende dopo il turno di riposo della scorsa settimana, le squadre hanno ricaricato le batterie e sono pronte a tuffarsi nella mischia in questa seconda parte del girone d'andata. Il Benevento è reduce dal successo con il Cosenza e punta ai tre punti per avvicinarsi alla zona play off.

Ecco il programma della settima giornata:

Ascoli – Crotone

Cosenza – Frosinone

Pescara – Lecce

Perugia – Roma

Salernitana – Benevento

Trapani – Juve Stabia

Riposa: Napoli

La classifica:

Roma 15

Napoli 13

Perugia 12

Pescara 10

Frosinone 9

Ascoli 9

Benevento 9

Salernitana 7

Cosenza 7

Trapani 4

Crotone 4

Juve Stabia 3

Lecce 2