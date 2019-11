Under 17, all'Avellola derby tra Benevento e Napoli Il match si giocherà domenica alle 15

Sarà una domenica infuocata quella in programma al centro sportivo Avellola. L'impianto di via Avellino, infatti, ospiterà il sentito derby tra le formazioni under 17 di Benevento e Napoli. I giallorossi sono alla caccia del riscatto dopo le due sconfitte consecutive rimediate contro Livorno e Pescara. I partenopei sono la seconda forza del campionato, dietro solo alla Roma che ha vinto tutte le gare disputate fino a questo momento. Si prevede un incontro ricco di emozioni, con la truppa di Formisano che getterà il cuore oltre l'ostacolo per tornare a fare punti e rimettersi in carreggiata per un posto nei play off. Il fischio d'inizio è fissato alle 15.

Ascoli – Cosenza

Benevento – Napoli

Crotone – Salernitana

Frosinone – Pescara

Juve Stabia – Lecce

Roma – Trapani

Riposa: Perugia

La classifica:

Roma 24

Napoli 19

Pescara 16

Perugia 15

Frosinone 14

Ascoli 12

Benevento 12

Crotone 10

Juve Stabia 9

Salernitana 8

Cosenza 8

Trapani 7

Lecce 2