Benevento, nuova convocazione in Nazionale per Gentile Il calciatore dell'under 17 prenderà parte al doppio confronto contro la Francia

E' un momento d'oro per Davide Gentile. L'esterno di difesa dell'under 17 del Benevento è stato nuovamente convocato per vestire la maglia della Nazionale di categoria. Le ottime prestazioni offerte nel corso del torneo dei gironi non sono passate inosservate, con il Tecnico Federale Nunziata che non ci ha pensato su due volte a richiamare il giovane calciatore tra le fila della compagine azzurra. Per l'Italia c'è all'orizzonte un doppio impegno contro la Francia, in programma i prossimi 3 e 4 dicembre presso il Centro Federale transalpino Clairefontaine. Una vetrina "internazionale" per il giallorosso che avrà modo ancora una volta di mettersi in mostra in un contesto di assoluto spessore.

Intanto Gentile è stato anche ospite di Stadio Giovani, la trasmissione di approfondimento sul vivaio sannita in onda su Ottochannel 696. Il classe 2003 ha raccontato l'esperienza maturata nel torneo dei gironi, oltre che a commentare il campionato con la sua under 17. Per vedere la puntata, basta cliccare sulla freccia posta sulla foto dell'articolo.