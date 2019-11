Benevento, l'under 17 in casa del Lecce I giallorossi sul campo dell'ultima in classifica

Impegno in trasferta per l'under 17 del Benevento che sarà di scena in casa del Lecce per l'undicesima giornata di campionato. I giallorossi sono reduci dalla sosta e dal pareggio interno rimediato contro il Napoli. La voglia di tornare alla vittoria è davvero tanta, in modo da avvicinarsi alle posizioni alte della classifica a poche giornate dalla fine del girone d'andata. Il Lecce occupa l'ultimo posto con soli due punti conquistati, un andamento che non deve far pensare a un incontro facile per la Strega che dovrà mantenere alta la concentrazione per tornare nel Sannio con l'intera posta in palio.

Ecco il programma:

Cosenza – Perugia

Pescara – Roma

Lecce – Benevento

Napoli – Frosinone

Salernitana – Ascoli

Trapani – Crotone

Riposa: Juve Stabia

La classifica:

Roma 27

Napoli 20

Pescara 17

Frosinone 15

Ascoli 15

Perugia 15

Benevento 13

Crotone 13

Juve Stabia 12

Salernitana 8

Cosenza 8

Trapani 7

Lecce 2