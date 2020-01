Under 17, sconfitta all'Avellola con il Frosinone Comincia male il 2020 per la truppa di Formisano

Il 2020 dell'under 17 del Benevento non è partito nel migliore dei modi. Sul sintetico dell'Avellola, infatti, i gliallorossi sono stati sconfitti per 3-1 dai pari età del Frosinone. Il primo tempo si è chiuso in parità, dopo il vantaggio ciociaro e il pareggio giunto a pochi istanti dal duplice fischio firmato da Olimpio. Un risultato che stava stretto ai sanniti, considerate le numerose occasioni create.

Nella ripresa la Strega non è scesa in campo con il piglio giusto. Il Frosinone ha raddoppiato sugli sviluppi di un calcio d'angolo, per poi realizzare il tris. Il Benevento ha avuto l'occasione di accorciare le distanze con un calcio di rigore che, però, Citarella ha sbagliato.

Nella prossima giornata la truppa di Formisano scenderà in campo contro la Roma a Trigoria.