Benevento, 45 minuti per Gentile contro la Spagna L'esterno difensivo giallorosso è sceso in campo da titolare

Questo pomeriggio la Nazionale under 17 ha sfidato la Spagna in amichevole. Sul terreno di gioco del "Tre fontane" di Roma è sceso in campo dal primo minuto anche Davide Gentile. Positiva la prova del calciatore giallorosso che ha creato una interessante azione pericolsa alla mezz'ora, con un insidioso cross per Fazzini che non è stato sfruttato a dovere dall'attaccante che milita nell'Empoli.

Gentile ha giocato per quarantacinque minuti. Nella ripresa il CT Nunziata ha mischiato le carte, inserendo tutti gli altri convocati. Per cronaca l'Italia è stata sconfitta di misura: a decidere l'incontro la marcatura di Carbonell, giunta al 39' del primo tempo su calcio di rigore.