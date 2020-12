Settore giovanile, prorogata la sospensione dei campionati Si tornerà in campo nel 2021

E' stata prorogata fino al prossimo dieci gennaio la sospensione dei campionati giovanili che vanno, nel caso del Benevento, dall'under 17 all'under 15. Inizialmente la Figc aveva indicato nel tre dicembre la data del rientro in campo, ma la pandemia ancora in atto non permette la ripresa del calcio giocato. Ricordiamo che il sodalizio giallorosso sta permettendo alle sue squadre di allenarsi regolarmente all'Avellola, in attesa di poter finalmente essere protagonista nei vari campionati.