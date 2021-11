Under 17, pareggio a reti bianche tra Perugia e Benevento I giallorossi balzano a quota 18 punti in classifica

Perugia - Benevento 0-0

Perugia: Bulgarelli, Viti (15'st Albertario)(25'st Piccioli), Dalla Valle, Giunti, Di Rienzo, Gennaioli, Virgillito (25'st Peroni), Mottola Imbemba, Sulejmani, Polizzi (15'st Leone), Ronconi (39'st Plini). A disp.: Seghetti, Martinetti, Serfilippi, Becucci. All.: Papini

Benevento: Esposito, De Martino, De Gennaro, Avolio, Galletti (1'st Panzarino), Marrone, Brugognone (45'st Zarrillo), Pengue (21'pt Ballirano), Vitale (1'st Signorelli), Carriola (30'st Di Serio), Francescotti. A disp.: Nunziante, Volpe, Signorelli. All.: Rocco

Arbitro: Di Loreto di Terni

Assistenti: Graziani e Mariani di Perugia

Pareggio a reti bianche tra le formazioni under 17 di Perugia e Benevento. Le due squadre si sono annullate a vicenda, incanalando la sfida verso il risultato finale di 0-0. Un punteggio che porta la Strega a quota 18 punti in classifica, tra le compagini di testa del girone. Nella prossima giornata, in programma il 21 novembre, i sanniti ospiteranno l'Ascoli all'Avellola.

I risultati della 9^ giornata:

Ascoli - Frosinone

Cosenza - Reggina

Crotone - Ternana 3-2

Perugia - Benevento 0-0

Roma - Lazio

Salernitana - Lecce 0-3

Riposa: Napoli

La classifica provvisoria:

Lazio 18

Benevento 18

Lecce 18

Roma 17

Napoli 17

Perugia 13

Cosenza 9

Reggina 9

Crotone 9

Salernitana 7

Frosinone 5

Ternana 4

Ascoli 1