Under 17, goleada della Roma all'Avellola I capitolini vincono il big match contro il Benevento con un risultato pesante

Benevento (3-4-3): Esposito; Panzarino, Avolio, Marrone (20'st Galietti); Di Martino, Carriola (4'st Ballirano), Pengue (20'st Brugognone), De Gennaro; Di Serio (10'st Manzi), Perlingieri (20'st Vitale), Francescotti (4'st Signorelli). A disp.: Salamone, Volpe, Zarrillo. All.: Rocco

Roma (4-3-3): Razumejevs; Cavacchioli (40'st Amerighi), Plaia, Karagiorgis, Ienco; Graziani (15'st Marazzotti), Cichella (34'st De Angelis), Mannini (40'st Cipolletti); E Costa Cesco (40'st Rozzi), Misitano (34'st Tarantino), Bolzan (15'st Touadi). A disp.: Brondbo, Bouah. All.: Ciaralli

Arbitro: Di Placido di Ariano Irpino

Assistenti: Recano e Panico di Nola

Marcatori: 7'pt Mannini, 34'pt e 10'st Misitano, 39'pt e 37'st E Costa Cesco, 49'st Cipolletti

Note: Espulso Ienco (R) al 13' per doppia ammonizione

Pesante sconfitta subìta dal Benevento contro la Roma nel big match della dodicesima giornata. I capitolini si sono imposti con il netto risultato di 6-0, consolidandosi al comando della classifica. La truppa di Ciaralli ha cercato sin da subito di portare la gara a proprio favore, riuscendoci dopo sette minuti con il vantaggio firmato da Mannini, nato da una palla rubata da Graziani su Panzarino. La Strega non si è persa d'animo, tanto che all'8' è andata vicina al pareggio con Di Serio, ma la sua conclusione da posizione ravvicinata ha trovato la pronta opposizione di Razumejevs. Al 30' si è fatta vedere ancora la Strega con un colpo di testa di Perlingieri su punizione di Carriola, ma l'estremo difensore avversario ha risposto ancora una volta presente deviando la sfera. Il raddoppio degli ospiti è arrivato quattro minuti dopo con Misitano che ha insaccato alle spalle di Esposito sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 39' c'è stata gloria anche per E Costa Cesco che ha capitalizzato una bella azione manovrata portando il risultato sul 3-0.

Un passivo che ha tramortito il Benevento. I sanniti nella ripresa hanno fatto poco, con la Roma che ha giostrato il gioco a proprio piacimento. Al 10' è arrivato il poker con un colpo di testa di Misitano. Al 13' i capitolini si sono trovati con un uomo in meno a causa dell'espulsione rimediata da Ienco per doppia ammonizione. Nonostante l'inferiorità numerica sono arrivati due gol, firmati da E Costa Cesco e Cipolletti, rispettivamente al 37' e al 49'.

Per il Benevento si tratta della prima sconfitta stagionale. Un passivo pesante che comunque non cancella affatto quanto di buono mostrato per tutta la prima parte di stagione. Nella prossima giornata è in programma l'ultimo atto del girone d'andata, con la truppa di Rocco che affronterà la Salernitana in trasferta.

I risultati della 12^ giornata:

Benevento - Roma 0-6

Frosinone - Salernitana

Lazio - Napoli

Lecce - Ternana

Perugia - Cosenza 0-1

Reggina - Crotone

Riposa: Ascoli

La classifica:

Roma 27

Benevento 24

Lazio 23

Lecce 22

Napoli 21

Cosenza 16

Perugia 14

Crotone 10

Salernitana 10

Reggina 9

Frosinone 9

Ternana 4

Ascoli 2