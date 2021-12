Under 17, il Benevento passeggia sulla Salernitana: poker nel derby I giallorossi hanno chiuso un eccellente girone d'andata a quota 27 punti

Salernitana - Benevento 0-4

Salernitana: Allocca, Langellotto (32'st Carpetti), Scognamiglio (20'st De Gennaro), Celia, La Rocca, Gallo, Fasano, Nicoletti (1'st Ianniello), Cozzolino (32'st Melella), Birra (1'st Perulli), Fusco (20'st Castellano). A disp.: Di Stanio. All.: Cerrato

Benevento: Esposito (40'st Salamone), Di Martino, De Gennaro (22'st Zarrillo), Avolio, Panzarino (40'st Volpe), Marrone, Manzi (1'st Signorelli), Pengue (34'st Vallirano), Perlingieri (35'st Vitale), Carriola, Francescotti (22'st Brugognone). A disp.: Palladino, Galietti. All.: Rocco

Arbitro: Russo di Ariano Irpino

Assistenti: Iandolo di Avellino e Peluso di Nola

Marcatori: 8'pt Avolio, 26'pt e 44'pt Pengue, 41'st Vitale

L'under 17 del Benevento ha chiuso il girone d'andata in bellezza, riscattando la pesante sconfitta rimediata nella scorsa giornata contro la Roma. I giallorossi si sono imposti con un poker nel derby con la Salernitana, arrivando al giro di boa nelle primissime posizioni della classifica. Non potrebbe essere altrimenti, considerato che i ragazzi allenati da Rocco hanno dato vita a una splendida prima parte di stagione, caratterizzata da ben otto successi, tre pareggi e un solo ko. In casa dei granata non c'è stata storia, con il Benevento che ha dominato in lungo e in largo l'incontro. Il vantaggio l'ha firmato Avolio dopo otto minuti di gioco. Il raddoppio è stato di Pengue al 26', con il centrocampista che ha siglato la doppietta personale al 44', permettendo alla Strega di chiudere la prima frazione in avanti di tre reti. La ripresa è stata di completa gestione, con Vitale che ha messo la ciliegina sulla torta a pochi minuti dal triplice fischio grazie al gol del definitivo 4-0. Ventisette punti in cascina e tante certezze da parte dei sanniti che adesso si godranno il meritato riposo fino al prossimo 9 gennaio, quando saranno di scena sul campo del Crotone per la prima giornata del girone di ritorno. Una seconda parte di stagione da affrontare come fatto negli ultimi mesi, in modo da far diventare realtà l'ambito sogno di qualificarsi alle fasi finali.

I risultati della 13^ giornata:

Cosenza - Ascoli 4-0

Crotone - Frosinone 1-0

Napoli - Reggina 7-2

Roma - Perugia rinv.

Salernitana - Benevento 0-4

Ternana - Lazio

Riposa: Lecce

La classifica:

Roma 27*

Benevento 27

Lazio 26

Lecce 25

Napoli 24

Cosenza 19

Crotone 16

Perugia 14*

Frosinone 12

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 4

Ascoli 2