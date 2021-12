Under 17, Covid: la Figc posticipa la prima giornata di ritorno Il girone di ritorno del Benevento comincerà contro il Napoli all'Avellola

L'aumento dei contagi ha spinto la Figc a posticipare la prima giornata del girone di ritorno del campionato under 17, inizialmente programmata per il 9 gennaio. Il Benevento avrebbe dovuto affrontare il Crotone allo Scida, ma sarà costretto a farlo il 13 febbraio, finestra nella quale era fissata la sosta. La seconda parte di stagione per i giallorossi comincerà il 16 gennaio, quando all'Avellola si presenterà il Napoli per un derby che già si prevede ricco di emozioni.

Ecco come cambia il calendario fino alla 19^ giornata:

15^ giornata: Benevento - Napoli (16 gennaio)

16^ giornata: Ternana - Benevento (23 gennaio)

17^ giornata: Benevento - Lecce (30 gennaio)

18^ giornata: Lazio - Benevento (6 febbraio)

14^ giornata: Crotone - Benevento (13 febbraio)

19^ giornata: Benevento - Reggina (20 febbraio)