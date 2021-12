Under 17, girone d'andata eccellente per il Benevento di Rocco I giallorossi hanno dato vita a un rendimento più che positivo, con 27 punti conquistati in 12 gare

E' stato a dir poco positivo il girone d'andata della formazione under 17 del Benevento. La truppa guidata da Dario Rocco ha racimolato ben ventisette punti, frutto di otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. Di grande spessore l'inizio di stagione, con diciassette punti ottenuti nelle prime sette giornate. Leggerissima la flessione dopo il riposo individuale, con il pareggio di Perugia e la brutta sconfitta per 6-0 rimediata in casa con la Roma. I giallorossi, però, hanno avuto subito la forza di reagire, andando a vincere per 4-0 il derby in casa della Salernitana. Si sprecano le parole per l'ottimo girone d'andata dei sanniti, chiuso al momento al comando della classifica insieme alla Roma. I lupacchiotti, così come la Lazio, hanno però una partita da recuperare rispettivamente contro Perugia e Ternana. Alla ripresa il Benevento scenderà in campo contro il Napoli per la seconda giornata del girone di ritorno nel pomeriggio del 16 gennaio. Inizialmente doveva riprendere contro il Crotone una settimana prima, ma l'aumento dei contagi ha spinto la Figc a posticipare la ripresa della competizione. La Strega cercerà di ripetersi nella seconda parte di stagione, in modo da staccare il pass diretto per i quarti di finale nazionali.

Il cammino del Benevento:

1^ giornata, Benevento - Crotone 5-0

2^ giornata, Napoli - Benevento 1-4

3^ giornata, Benevento - Ternana 3-0

4^ giornata, Lecce - Benevento 1-1

5^ giornata, Benevento - Lazio 3-2

6^ giornata, Reggina - Benevento 2-4

7^ giornata, Benevento - Frosinone 2-2

8^ giornata, riposo

9^ giornata, Perugia - Benevento 0-0

10^ giornata, Benevento - Ascoli 4-2

11^ giornata, Cosenza - Benevento 0-2

12^ giornata, Benevento - Roma 0-6

13^ giornata, Salernitana - Benevento 0-4

La classifica:

Roma 27*

Benevento 27

Lazio 26*

Lecce 25

Napoli 24

Cosenza 19

Crotone 16

Perugia 14*

Frosinone 12

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 4*

Ascoli 2

*una partita in meno

Il programma della prossima giornata, la 2^ del girone di ritorno (16 gennaio):

Ascoli - Salernitana

Benevento - Napoli

Cosenza - Roma

Frosinone - Ternana

Perugia - Crotone

Reggina - Lecce

Riposa: Lazio