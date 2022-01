Under 17, nuovo slittamento del campionato: si riprende dalla 3^ di ritorno Il Benevento aprirà il 2022 in casa della Ternana

C'è un nuovo slittamento del campionato under 17 deciso dalla Figc in seguito all'aumento dei contagi relativi al Covid. Si riprenderà il prossimo 23 gennaio con la terza giornata del girone di ritorno che vedrà il Benevento affrontare la Ternana in trasferta. Le gare rinviate saranno recuperate il 13 e 16 febbraio, con la Strega che affronterà rispettivamente Crotone e Napoli.

Ecco come cambia il calendario fino alla 19^ giornata:

16^ giornata: Ternana - Benevento (23 gennaio)

17^ giornata: Benevento - Lecce (30 gennaio)

18^ giornata: Lazio - Benevento (6 febbraio)

14^ giornata: Crotone - Benevento (13 febbraio)

15^ giornata: Benevento - Napoli (16 febbraio)

19^ giornata: Benevento - Reggina (20 febbraio)