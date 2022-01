Under 17, Ternana - Benevento: Brugognone e Manzi salvano la Strega dal ko Gara ricca di gol in terra umbra. I giallorossi falliscono due rigori

Ternana - Benevento 3-3

Ternana: Morlupo, Aniballi, Mulè, Mengoni, Feltri, Picchiantano, Galletta, Montecolle (24'st Mellini), Camara (15'st Bottausci), Belloisi (43'st Bartolocci), Terranova (24'st Fulga). A disp.: Vellaj, Maroccia, Clericò, Biondini, Plutino. All.: Paolucci

Benevento: Esposito, Di Martino, De Gennaro, Avolio, Panzarino (15'st Ballirano), Marrone, Di Serio, Pengue, Vitale (1'st Manzi), Carriola (15'st Carfora), Francescotti (32'st Brugognone). A disp.: Scarpato, Zarrillo, Rucci, Galietti, Signorelli. All.: Rocco

Marcatori: 3'pt Di Serio (B), 15'pt Camara (T), 10'st Galletta (T), 37'st Belloisi su rig. (T), 47'st Brugognone (B), 49'st Manzi (B)

Note: 40'st espulso Mellini (T) per doppio giallo

Partita ricca di gol e di emozioni quella andata in scena questa mattina tra le formazioni di Ternana e Benevento. Sono partiti alla grande i giallorossi che dopo pochi minuti hanno trovato il vantaggio grazie alla marcatura realizzata da Di Serio. La Ternana non si è persa d'animo, tanto che al 15' è riuscita a pareggiare i conti con Camara. La truppa di Rocco ha avuto l'opportunità di gonfiare ancora una volta la rete grazie a un calcio di rigore che, al 32', Carriola ha sparato sulla traversa.

Nella ripresa la Ternana si è rivelata maggiormente incisiva con l'ex di turno Galletta che ha siglato la marcatura del 2-1 rossoverde. Al 20' c'è stato un altro calcio di rigore assegnato alla Strega, ma l'estremo difensore Morlupo ha neutralizzato la conclusione dagli undici metri di Pengue. Un errore non commesso da Beloisi al 37': l'attaccante umbro ha freddato Esposito dal dischetto, chiudendo virtualmente la contesa. Il Benevento non ha alzato bandiera bianca. Prima i padroni di casa si sono trovati in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Mellini, poi i giallorossi hanno trovato la forza di reagire: al 47' è arrivato il gol di Brugognone che ha accorciato le distanze; due minuti dopo Manzi ha completato la rimonta sannita, siglando la marcatura del definitivo 3-3.

Il 2022 comincia con un pareggio per il Benevento che balza a quota 28 punti in classifica, alle spalle della capolista Lazio di una lunghezza ma con una partita in meno. Nella prossima giornata, in programma il 30 gennaio, la truppa di Rocco affronterà il Lecce all'Avellola.

I risultati della 16^ giornata:

Crotone - Ascoli rinviata

Lazio - Reggina 6-1

Lecce - Frosinone rinviata

Napoli - Perugia

Salernitana - Cosenza

Ternana - Benevento 3-3

Riposa: Roma

La classifica:

Lazio 29*

Benevento 28

Roma 27*

Lecce 25*

Napoli 24

Cosenza 19

Crotone 16*

Perugia 14*

Frosinone 12*

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 5*

Ascoli 2*

*una partita in meno