Under 17, all'Avellola c'è il big match Benevento - Lecce I sanniti vogliono tornare al successo dopo il pari di Terni

E' in programma domani alle 10:30 l'incontro tra Benevento e Lecce, valido per la quarta giornata di ritorno del campionato under 17. I giallorossi sono reduci dal rocambolesco pareggio di Terni, giunto dopo la lunga sosta causata dal Covid. All'Avellola si presenta la quarta forza del campionato, distante tre lunghezze dai sanniti. La truppa di Rocco cercherà di tornare al successo, in modo da non distanziarsi molto dalla capolista Lazio (dopo il recupero con la Ternana è balzata a +4), ma anche per tenere a bada le inseguitrici che devono recuperare ancora una partita.

Il programma della 4^ giornata di ritorno:

Ascoli - Napoli

Benevento - Lecce

Cosenza - Crotone

Frosinone - Lazio

Perugia - Ternana

Roma - Salernitana

Riposa: Reggina

La classifica:

Lazio 32

Benevento 28

Roma 27*

Lecce 25*

Napoli 24

Cosenza 22

Perugia 17*

Crotone 16*

Frosinone 12*

Salernitana 10

Reggina 9

Ternana 5

Ascoli 2*

*una partita in meno