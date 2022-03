U17, il Benevento ospita la Reggina: l'obiettivo è consolidare il terzo posto Il match si giocherà domani pomeriggio all'Avellola

E' in programma domani il match tra Benevento e Reggina, valido per il recupero della 19^ giornata del campionato under 17. I giallorossi sono reduci dal pareggio rimediato in casa del Frosinone e proveranno a ottenere i tre punti per tenere a distanza le inseguitrici per un posto nei play off, considerato che poi nel fine settimana riposeranno per via del turno di sosta individuale. La Reggina ha conquistato soltanto dieci punti, un andamento negativo che non deve lasciare presagire a un incontro facile. Questo il tecnico Rocco lo sa bene e in settimana ha tenuto alta la concentrazione per un incontro molto importante che porterà al rush finale della stagione. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 12.

La classifica:

Roma 45*

Lazio 43

Benevento 36*

Lecce 35*

Napoli 31*

Perugia 29*

Cosenza 28*

Frosinone 20*

Crotone 17*

Salernitana 14

Ternana 11

Reggina 10*

Ascoli 5*

*una gara in meno