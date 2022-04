Under 17, il Benevento chiude il campionato al terzo posto I giallorossi sono stati sconfitti dalla Roma

Il Benevento è sceso in campo questo pomeriggio per l'anticipo della penultima giornata di campionato, giocata a Trigoria contro la capolista Roma. I capitolini si sono imposti con il risultato di 4-2. A passare in vantaggio sono stati proprio i padroni di casa con Marazzotti dopo sette minuti, ma all'11' è arrivato l'immediato pareggio della truppa di Rocco grazie a un autogol di Plaia. Nella ripresa il Benevento è passato addirittura in vantaggio con un gol di Francescotti che ha capitalizzato al meglio un assist di Signorelli. La Roma ha riequilibrato il risultato poco dopo con Marazzotti, per poi prendere il largo con Bolzan e Graziani che hanno portato il punteggio sul definitivo 4-2. Un risultato che dà una certezza alla Strega che ha terminato la stagione regolare al terzo posto in classifica. I giallorossi accederanno alle fasi finali a partire dagli ottavi di finale e probabilmente affronteranno una delle due migliori quinte. Nella prossima giornata, l'ultima del campionato, affronteranno la Salernitana all'Avellola.

La classifica:

Roma 61

Lazio 53

Benevento 48

Lecce 42

Napoli 38

Cosenza 30

Perugia 29

Frosinone 27

Salernitana 20

Crotone 20

Reggina 14

Ternana 13

Ascoli 12