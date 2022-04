Under 17 Benevento, sconfitta indolore contro la Salernitana I giallorossi erano già sicuri del terzo posto. Ora si attende l'avversaria nei play off

Benevento - Salernitana 2-4

Benevento: Scarpato, Palladino, Zarrillo, Volpe, Galietti, Sgircitu (6'st Pengue), Manzi, Ballirano, Signorelli, Vitale (41'st Traettino), Brugognone (9'pt Rispoli). A disp.: Esposito, Avolio, De Gennaro, Di Martino, Francescotti, Perlingieri. All.: Rocco

Salernitana: Allocca, Ianniello, De Gennaro (34'st Melella), Celia, Langellotto, Fasano, Scognamiglio (1'st Castellano), Nicoletti (12'st Macrì), Cozzolino (22'st Fusco), Perulli (1'st Mastrocinque), De Filippo (1'st Birra)(22'st Zerillo). A disp.: Di Stanio, Gasparro. All.: Cerrato

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino

Assistenti: Morra di Napoli e Martello di Torre del Greco

Marcatori: 6'pt e 24'st Vitale (B), 11'pt, 22'pt 5'st Cozzolino (S), 31'st Fusco (S)

Si è chiusa con una sconfitta la stagione regolare dell'under 17 del Benevento. E' un risultato indolore, considerato che la compagine guidata da Rocco era già sicura di chiudere al terzo posto. La Strega conoscerà nel prossimo weekend l'avversaria che affronterà nei play off. Nel derby con la Salernitana, il tecnico giallorosso ha dato spazio anche a quei calciatori che sono stati impiegati meno nelle scorse partite. A passare in vantaggio sono stati proprio i sanniti con Vitale dopo sei minuti di gioco, ma la Salernitana ha ribaltato il risultato con una doppietta di Cozzolino che le ha permesso di chiudere il primo tempo sul 2-1. Nella ripresa Cozzolino ha siglato il tris, poi Vitale ha accorciato le distanze, ma a chiudere la contesa è stato Fusco che ha siglato la marcatura del definitivo 4-2 in favore dei granata.

Il programma dell'ultima giornata di campionato:

Ascoli - Cosenza

Benevento - Salernitana 2-4

Frosinone - Crotone

Lazio - Ternana

Perugia - Roma

Reggina - Napoli

Riposa: Lecce

La classifica:

Roma 61

Lazio 56

Benevento 48

Lecce 45

Napoli 38

Cosenza 33

Frosinone 30

Perugia 29

Salernitana 23

Crotone 20

Reggina 17

Ternana 13

Ascoli 12