Under 17, pareggio ricco di gol tra Benevento e Lecce Decisiva la rete di Eletto nel finale che ha evitato alla truppa di Rocco la sconfitta

Benevento-Lecce 2-2

Benevento: Giangregorio; Fastiggi, Umile, Donatiello (10'st D'Ambrosio), Montano (10'st Esposito), Eletto, Fierro (17'st Politi), Rucci (31'st Bisogno), Ciprio (31'st Patricelli), Carfora, Pellegrino. A disp.: Marino, Ciurleo, Pagano, Rispoli. All.: Rocco

Lecce: Verdosci (36'pt De Lucci); De Luca, Montagna (42'st Pinto), Palma, Pacia, Russo, Pulpito (26'st Patarnello), Sorino, Perricci (42'st Magnati), Diop (26'st Giacomazzi), Metaj (42'st Bitonto). A disp.: Lamarina, Pantaleo, Colaci. All.: Mazzeo

Arbitro: Maione di Ercolano

Assistenti: Savino e Chianese di Napoli

Marcatori: Marcatori: 5'st rig. Metaj (L), 28'st Carfora (B), 37'st Perricci (L), 43'st Eletto (B)

Pareggio ricco di reti tra le formazioni under 17 di Benevento e Lecce. Sul sintetico dell'Avellola, a passare in vantaggio sono stati gli ospiti con un calcio di rigore realizzato da Metaj dopo cinque minuti. Il pareggio della compagine di Rocco è arrivato al 28' della ripresa con Carfora. Al 37', Perricci ha riportato in vantaggio i salentini, ma la Strega nel finale ha trovato il pari con Eletto. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà la Roma.

Under 17, i risultati della 17^ giornata

Benevento-Lecce 2-2

Cosenza-Roma 1-1

Frosinone-Salernitana 4-0

Lazio-Bari 2-0

Palermo-Reggina 1-2

Ternana-Perugia 3-2

Riposa: Ascoli

La classifica:

Lazio 39

Roma 36

Reggina 29

Benevento 25

Frosinone 24

Palermo 21

Lecce 21

Perugia 19

Ternana 18

Salernitana 14

Ascoli 13

Bari 12

Cosenza 12