Benevento, settore giovanile: i risultati dei giallorossi nei tornei estivi Vittoria dell'under 16 a Salerno. Secondo posto per la Strega al Trofeo Shalom

Sono andati in archivio ben tre tornei a cui hanno partecipato le formazioni giovanili del Benevento Calcio. A vincere è stata la formazione under 16, capace di primeggiare nel torneo "Insieme per lo Sport" di Salerno dopo aver battuto in finale i pari età della Salernitana grazie alle reti di De Stefano e Sasso.

Sconfitta in finale, invece, per l'under 17 che non è riuscita a bissare il successo al Trofeo Shalom, svoltosi sul manto erboso del centro sportivo Ariella di Paduli. Ad alzare la coppa è stata la Rappresentativa della Lega D che ha sconfitto i giallorossi di Rocco con il punteggio di 3-0.

A Cava de' Tirreni, invece, l'under 15 è stata eliminata ai gironi dopo aver sfidato Cavese, Lecce e la Rappresentativa di Lega Pro.