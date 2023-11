Benevento, vittorie delle under 17 e 15 contro la Fermana La truppa di Carbone si avvicina al comando della classifica. Pari dell'under 16

Vittorie per le formazioni under 17 e 15 nei match giocati quest'oggi con la Fermana. Roboante il risultato della squadra di Iuliano che si è imposta col punteggio di 7-0 grazie alle reti di Colella, D'Amico, Marzaiuolo (doppietta), Gallucci, De Benedetto e Fabozzi. Importante affermazione, invece, per la formazione di Carbone che ha accorciato ulteriormente sulla capolista Ancona, distante due lunghezze ma con una partita in più. Il risultato finale è stato di 2-0 con reti di Sasso e Nonga.

Pareggio dell'under 16 sul campo dell'Avellino. Dopo il vantaggio biancoverde di Napoli, i giallorossi hanno ribaltato il risultato con Scalici e Cuozzo. La rete di Di Marzo ha riportato il punteggio in parità. Riposo per la Primavera.