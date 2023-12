Benevento, si dimette Carbone: la nota del club L'ormai ex tecnico dell'under 17 lascia i colori giallorossi

Dagoberto Carbone non è più l'allenatore dell'under 17 del Benevento. L'ormai ex giallorosso ha presentato le dimissioni, come comunicato dal club attraverso una nota stampa:

Il Benevento Calcio comunica di aver accettato le dimissioni presentate dal mister Dagoberto Carbone. Il tecnico dell'Under 17 lascia il settore giovanile per motivi strettamente personali. La Società giallorossa augura al Signor Carbone le migliori fortune sia professionali che personali.

Il presidente Palermo è già alla ricerca di un nuovo allenatore per la formazione under 17, con la scelta che sarà definita nei prossimi giorni.