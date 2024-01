Benevento, under 17: stabilito chi andrà in panchina contro il Pescara La scelta è provvisoria. Intanto, Colella è stato convocato dalla Rappresentativa

Le dimissioni di Carbone hanno lasciato libera la panchina dell'under 17 del Benevento Calcio. La compagine giallorossa, al primo posto del girone C insieme all'Ancona, non ha ancora un nuovo allenatore. In maniera provvisoria, la società - che vede a capo per il vivaio il presidente Palermo - ha stabilito che a guidare la squadra contro il Pescara sarà Pasquale Piscitelli, reduce dal ritorno nel Sannio dopo l'interruzione del rapporto con l'Albanova come assistente dell'ex Bovienzo. Con Piscitelli, presenzierà in panchina anche Simone Puleo, responsabile del settore giovanile giallorosso.

Under 15, convocato Colella

Intanto, Diego Colella è stato convocato dalla Rappresentativa Lega Pro under 15. Il giovane difensore giallorosso, in forza alla rosa guidata da Marco Grande, parteciperà all'amichevole che si terrà contro l'Italia under 15, in programma il prossimo 11 gennaio a Coverciano.