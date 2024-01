Benevento, settore giovanile: pareggio per le under 17 e 15 contro il Pescara I risultati di giornata del vivaio giallorosso

Pareggi per le formazioni under 17 e 15 del Benevento in casa del Pescara. Ad aprire le danze è stata la squadra di Grande che ha impattato col risultato di 2-2. È successo tutto nel secondo tempo, con il vantaggio abruzzese firmato da Coppola e le due reti giallorosse di Amico e Petrone. la Vittoria è sfumata nel finale per la Strega, quando Turcu ha portato il risultato sul definitivo 2-2.

Uno a uno, invece, nel match tra le formazioni under 17. A guidare il Benevento è stato Piscitelli, in attesa di definire il nuovo tecnico dopo le dimissioni presentate da Carbone. Ad andare avanti con il punteggio sono stati i padroni di casa con Shehaj, poi c'è stato il pareggio sannita di Santucci.

Classifica under 17: Ancona 31, Benevento 29, Pescara e Latina 24, Perugia e Monterosi 23, Foggia 22, Gubbio 20, Arezzo 18, Cerignola 16, Fermana 11, Pineto 10, Casertana 9, Vis PEsaro 8, Recanatese 6.

Classifica under 15: Perugia 32, Monterosi 30, Arezzo e Pescara 29, Benevento 24, Latina 20, Foggia 17, Cerignola 16, Recanatese e Pineto 15, Vis Pesaro 14, Ancona 13, Gubbio 9 e Casertana 9, Fermana 0.