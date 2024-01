Benevento, poker dell'under 17 contro il Cerignola (LE FOTO) La squadra di Grande si conferma al comando della classifica

Netto successo della compagine under 17 che ha battuto all'Avellola i pari età del Cerignola. La squadra allenata da Grande si è imposta con il risultato di 4-0, confermandosi al comando della classifica. A sbloccare il risultato è stato Di Martino dopo diciannove minuti di gioco. La Strega ha preso il largo nella ripresa, con Frasca, De Stefano e Cerciello che hanno chiuso definitivamente la contesa. Nella prossima giornata, i giallorossi scenderanno in campo contro il Perugia in trasferta.