Benevento, poker dell'under 17 alla Recanatese Sconfitta per l'under 15 in terra marchigiana

Vittoria della compagine under 17 del Benevento in casa della Recanatese. I giallorossi si sono imposti con le reti di Zanni, Santucci, Frasca e De Martino e procedono a passo spedito per la conquista stabile del primato della classifica. Sconfitta, invece, per l'under 15 di Piscitelli contro la compagine marchigiana. I padroni di casa si sono imposti per 3-1, con Puca autore dell'unica marcatura sannita.

Nella prossima giornata, le formazioni under 17 e 15 osserveranno il turno di riposo individuale. Entrambe torneranno in campo il 25 febbraio, quando all'Avellola si presenterà il Monterosi.