Under 17, poker al Monterosi: il Benevento torna al primo posto (LE FOTO) I giallorossi si sono imposti sul sintetico dell'Avellola

Benevento-Monterosi 4-0

Benevento: Verdicchio; Masi (22'st Puca), Battista (22'st Cerciello), Montanile, Zanni, Nonga, Sasso (22'st Rossi), Borrelli (30'st Giorgione), De Martino (33'st Monticelli), Santucci (33"st De Stefano), Frasca (30'st Mesisca). A disp.: Intindoli, Cerulo. All.: Grande

Monterosi: Muzzi; Capriotti, Corallini, De Marchis (1'st Pepaj), Pigliacelli (18'st Pichi), Boccanera, Casali (30'st Delli Carri), Petrucci M. (18'st Mola), Betereanu (1'st Fanku), Carfagna (30'st Del Maschio), Ronzoni (1'st Neri). A disp.: Lorrai, Petrucci T.. All.: Lucidi

Arbitro: Marco Placido di Ariano Irpino. Assistenti: Michele Freda e Francesco Pellecchia di Avellino.

Marcatori: 18'pt, 43'pt Zanni (B), 13'st Frasca (B), 23'st Borrelli (B)

L'under 17 del Benevento rifila un poker al Monterosi e torna al primo posto della classifica, grazie alla concomitante sconfitta dell'Ancona ad Arezzo. La squadra di Grande, tra l'altro, ha anche una partita in meno rispetto ai biancorossi. Insomma, è un primato consolidato in vista dello scontro diretto che si giocherà all'Avellola il prossimo 10 marzo. La sfida col Monterosi non ha avuto storia, i giallorossi si sono imposti per 4-0 con le reti di Zanni (doppietta), Frascia e Borrelli. Nella prossima giornata, il Benevento affronterà la Vis Pesaro in trasferta.

I risultati della 21^ giornata:

Arezzo-Ancona 1-0

Audace Cerignola-Pineto 2-5

Benevento-Monterosi 4-0

Foggia-Casertana 2-1

Perugia-Fermana 5-0

Pescara-Latina 2-1

Recanatese-Vis Pesaro 1-1

Riposa: Gubbio

La classifica:

Benevento 45

Ancona 44

Perugia 34

Pescara 34

Foggia 34

Arezzo 33

Monterosi 33

Latina 29

Gubbio 27

Cerignola 24

Casertana 18

Pineto 17

Fermana 17

Vis Pesaro 14

Recanatese 9