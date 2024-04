Settore giovanile, ko dell'under 17 a Gubbio. Pari per l'u15 di Piscitelli I risultati del vivaio giallorosso

Nella giornata di ieri, le formazioni under 17 e under 15 del Benevento Calcio hanno affrontato il Gubbio in trasferta. L'under 17 di Grande è stata sconfitta col punteggio di 3-1, mentre i giallorossini di Piscitelli hanno impattato per 1-1 contro la compagine umbra. A due giornate dalla fine della stagione regolare, l'under 17 resta al comando della classifica con un vantaggio di tre lunghezze rispetto all'Ancona. L'under 15 non ha approfittato del pareggio del Monterosi per tenere vivo il sogno di agganciare il quarto posto, al momento distante cinque punti. Nella prossima giornata, le due squadre affronteranno il Pescara all'Avellola.

Classifica under 17:

Benevento 59 Ancona 56 Arezzo 44 Monterosi 44 Perugia 44 Pescara 43 Latina 43 Foggia 41 Gubbio 39 Cerignola 28 Casertana 27 Fermana 23 Pineto 22 Vis Pesaro 18 Recanatese 17

Classifica under 15: